Часть набережной Охты благоустроили в Санкт-Петербурге

В Петербурге преображаются берега реки Охта. Фото: gov.spb.ru

В Петербурге преображаются берега реки Охта. В Красногвардейском районе появился еще один благоустроенный участок – около нового жилого комплекса на Магнитогорской улице. Территорию привел в порядок застройщик, теперь там есть прогулочная зона, площадки, смотровые площадки у реки.

Кроме того, завершаются работы по благоустройству набережной Охты участке от Косыгина, 4 до Передовиков, 16 – за молодежным центром «Квадрат». Финансовую поддержку на этот проект Красногвардейский район получил благодаря победе в конкурсе «Родной район».

– При благоустройстве сохранен природный ландшафт. Спортивная зона предназначена для любого возраста и уровня подготовки. Детская площадка, на которой уложено специальное мягкое покрытие, также спланирована для ребят разного возраста и физических возможностей, – рассказали в пресс-службе Смольного.

Как отметил Александр Беглов, Охту планируют благоустроить на участке от Невы до Капсюльного моста. Все эти работы будут вестись постепенно, завершение второго этапа намечено на первый квартал 2024 года.