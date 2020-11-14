У центра реабилитации детей-инвалидов в Красногвардейском районе оборудуют спортплощадки

У Центра социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов в Красногвардейском районе Петербурга появятся универсальная площадка для игры в футбол, баскетбол, а также площадка с тренажерами. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного.

Участок рядом с Центром включен в Адресную программу регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2022 год. Рядом с учреждением также появятся поля для мини-гольфа.

- Это учреждение участвует в программе по интеграции в общество инвалидов с ментальными нарушениями. Там оборудованы тренировочные квартиры, где подопечных учат пользоваться кухонной техникой, прививают другие необходимые в быту навыки, - отметили в пресс-службе Смольного.

Учреждение во время рабочего объезда в субботу, 14 ноября, посетил губернатор Александр Беглов.

- Реабилитация людей с инвалидностью - не только медицинская, но и социальная, очень важна. Нужно интегрировать их в общество, привить умения и навыки, в том числе бытовые, - отметил губернатор Петербурга.