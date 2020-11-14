В поликлиниках Санкт-Петербурга появятся телемедицинские центры

В Петербурге врачи поликлиник будут консультировать дистанционно. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге станет возможно связываться с врачами поликлиник дистанционно. Для взаимодействия медиков и пациентов будет работать специальная платформа.

- Посредством телемедицинской системы врачи могут осуществлять мониторинг состояния здоровья пациентов посредством аудио- и видеосвязи, чата (обмена сообщениями), - отметили в городском Комитете по здравоохранению.

К слову, уже сейчас все поликлиники Петербурге уже получили доступ к городской телемедицинской системе. Как добавили в комздраве, на сегодняшний день уже проведено несколько десятков таких консультаций в 10 городских поликлиниках.

- В ближайшее время планируется организовать телемедицинское консультирование в оставшихся поликлиниках Санкт-Петербурга, как детских, так и взрослых, упор будет сделан как на консультации больных новой коронавирусной инфекцией, так и на консультации больных хроническими заболеваниями, которым показано соблюдать режим самоизоляции, - рассказали в комитете.