Стена из девичьего винограда обвалилась на Васильевском острове

Виноград давно украшал стену дома Фото: СОЦСЕТИ

Живописная зеленая стена из девичьего винограда несколько лет украшала один из домов на улице Камской. Однако на днях жители заметили, что насаждение рухнуло. О случившемся люди рассказали в соцсетях.

- Такое не так давно было на Петроградской Стороне, на ул. Димитра Благоева, - пишет одна из пользовательниц в соцсетях. - Целая операция была с привлечением альпинистов-высотников, чтобы повесить заново, и заодно сделать крепления на стене, чтобы было чем прикрепляться усикам

Некоторые считают, что растение отравили Фото: СОЦСЕТИ

Многие уверены – растение попросту не выдержало ветра. Но некоторые жители считают, что сам виноград упасть не мог и, возможно, его отравили.

- Хорошо, если не помогли упасть! А то каждый раз думаешь именно об этом, - рассуждают подписчики группы в FB «От Стрелки до Гавани».

Однако самые активные жители предлагают сразу перейти к действиям и совместно с управляющей компанией оплатить труд альпинистов, чтобы вернуть стену на место.