10 домов, являющихся памятниками архитектуры, начнут капитально ремонтировать в Выборге в 2021 году

Исторические многоквартирные дома в городе восстанавливают с 2018 года Фото: Олег ЗОЛОТО

В Выборге полным ходом идет восстановление многоквартирных жилых домов, которые являются объектами культурного наследия. Обновлением исторических зданий занимается региональный Фонд капитального ремонта. На данный момент в порядок приведены 12 старинных домов, еще 4 находятся на завершающей стадии. Как отметили в пресс-службе правительства Ленобласти, в 2021 году планируется начать работы еще на 10 объектах.

- В начале следующего года Правительство Ленинградской области планирует выступить с инициативой о внесении поправки в региональное законодательство о реставрации Фондом капитального ремонта домов - объектов культурного наследия регионального и федерального значения, где меньше 5 квартир, - отметил председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой. - Эти меры помогут нам взять в работу такие объекты, как «Дом горожанина» XVI века.

Восстанавливать жилые дома, которые являются объектами культурного наследия, в Выборге начали в 2018 году.