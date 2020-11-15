Тематический состав «Эпохи метро» начал курсировать в Петербурге

Теперь петербуржцы смогут лучше узнать историю метро. Фото: Петербургский метрополитен

Теперь петербуржцам станет вдвойне приятнее ездить на метро – на 3 Линии начал курсировать тематический состав «Эпохи метро». Вагоны оформлены так, что позволяют узнать об истории развития петербургской подземки сквозь призму важнейших событий, произошедших в стране.

На запуске брендированного поезда присутствовала дочь первого начальника метрополитена Новикова Ивана Сергеевича – Нина Ивановна.

Историю подземки расскажут через важные события страны. Фото: Петербургский метрополитен

– Больше всего мне понравился второй вагон, в котором представлена одна из самых ярких страниц истории СССР – Олимпиада-80, которая проходила также и в Ленинграде, - говорит она. - Я люблю спорт. В вагоне нашла изображение выдающегося пловца и многократного чемпиона мира – Владимира Валерьевича Сальникова, моего кумира. Прекрасный состав.

Сотрудники метрополитена уверены – новый тематический состав не только поднимет пассажирам настроение, но и поможет поближе познакомиться с жизнью петербургского метро.