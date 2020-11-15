Снаряд времен Великой Отечественной войны обнаружили работники газовой службы

Снаряд обезвредили сотрудники Росгвардии. Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по СПб и ЛО

Опасная находка была обнаружена в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Предмет, похожий на боеприпас был найден сотрудниками газовой службы во время плановых работ. Об этом сообщает региональное управление Росгвардии. О своей находке рабочие сразу же сообщили в полицию, а затем покинули опасную зону.

- Для обследования обнаруженного предмета на место прибыла группа разминирования ОМОН ГУ Росгвардии. Специалисты-взрывотехники установили, что это сильно корpозированный 122-миллиметровый артиллерийский снаряд времён Великой Отечественной войны, - рассказали в пресс-службе ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Опасную находку сотрудники ОМОН с соблюдением всех необходимых мер безопасности вывезли на специализированный полигон. После этого снаряд времен войны был уничтожен.