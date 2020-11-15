Склад с иконами и книгами вспыхнул на набережной реки Карповки

Горел склад с иконами и книгами Фото: Алена ЧИЧИГИНА

Дым, поднявшийся над речкой, местные жители заметили в воскресенье, 15 ноября, примерно в 3 часа дня. Как оказалось, пожар случился в 4-х этажном здании на набережной реки Карповки, 45. Выяснилось, что возгорание произошло на территории Свято-Иоановского женского монастыря. Здесь вспыхнула одна из построек. Это бы склад, на котором хранились иконы и книги. На место оперативно прибыли сотрудники МЧС. Прохожие успели снять происходящее на камеру.

Пострадавших при пожаре нет Фото: Алена ЧИЧИГИНА

- В здание никого не пускают, свет выключен, полно дыма внутри, вокруг ничего не видно, - рассказали «Комсомолке» очевидцы». - Говорят, что начала плавиться пластмасса. Дыб идет из окон первого и второго этажей.

С возгоранием пожарные справились быстро. Огонь удалось ликвидировать в короткие сроки. Как сообщают сотрудники МЧС, при пожаре никто не пострадал.