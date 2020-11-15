Более 2 миллионов петербуржцев сделали прививки от гриппа

Всего в этом году в Северной столице планируется привить 3 240 000 человек Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Жители Северной столицы активно делают прививки от гриппа. Как сообщает пресс-служба администрации губернатора, вакцинацию прошли уже почти половина жителей.

- В Петербурге на сегодняшний день от гриппа привиты 2 163 404 человека. Это 40,18% горожан. Вакцинация продолжается, - подчеркнул губернатор Александр Беглов.

Также в Смольном отметили, что на этой неделе в Петербург поступили еще две партии вакцины от гриппа. Город получил дозы и для детей, и для взрослых.

Чтобы сделать прививку, не обязательно идти в поликлинику. В Северной столице работают передвижные медицинские пункты. Только за прошлую неделю в них были привиты почти 4 тысячи человек. Общество количество тех, кто прошел вакцинацию в мобильных пунктах, составляет 209 230. Причем, больше всего привитых – в Выборгском районе.

Отмечается, что передвижные медицинские пункты успешно работали у семи станций метрополитена в Калининском районе, у двух станций во Фрунзенском, а также на двух площадках Красносельского района. Всего в этом году в Северной столице планируется привить 3 240 000 человек.