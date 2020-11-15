Мужчина из-за девушки повис на балконе в Пушкинском районе Санкт-Петербурга

По предварительным данным, мужчина хотел связаться с возлюбленной Фото: СОЦСЕТИ

Необычное событие случилось в Пушкинском районе Петербурга в воскресенье, 15 ноября. Неизвестный мужчина вышел на внешнюю сторону балкона многоэтажного дома на Первомайской улице. Фотографии с места происшествия опубликовало сообщество "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Как пишут некоторые СМИ, мужчина совершил столь отчаянный поступок из-за личной драмы. Молодой человек у требовал прохожих и спасателей соединить с некой Юлией, с которой он хотел поговорить. Однако выполнить его просьбу не удалось. Возникли проблемы со всязью.

Связаться с девушкой у незадачливого Ромео не получилось из-за того, что ее телефон оказался недоступен. И теперь вместо любой мужчине предстоит общение с медиками. На место события очевидцы вызвали психиатрическую службу, которой и следовало разобраться с неуравновешенным любовником.