Мужчину, который мог получить взятку 15 миллионов, взяли под стражу в Санкт-Петербурге

Сейчас мужчина находится под стражей Фото: Артем КИЛЬКИН

Жителя Санкт-Петербурга взяли под стражу за то, что он пытался за деньги прикрыть своего знакомого, которому грозила уголовная ответственность. Сейчас мужчина находится под стражей. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Отмечается, что по решению Петроградского районного суда подозреваемого взяли под стражу.

По версии следствия, мужчина, зная, что его знакомого могут привлечь за незаконные финансовые действие, предложил решить вопрос через посредников и запросил взятку в размере 15 миллионов рублей.

В результате в пятницу, 13 ноября, на Мытнинской набережной мужчина получил в качестве взятки 100 тысяч рублей настоящих и еще 14,9 миллионов рублей поддельных денег. После этого он был задержан. По решению суда, под арестом он будет находиться до 13 января 2021 года.