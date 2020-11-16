Прохладно, но ясно обещают 16 ноября в Санкт-Петербурге

16 ноября в Петербурге будет прохладно, но ясно. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Ясная, сухая и прохладная погода ждет жителей Санкт-Петербурга в первый день новой рабочей недели. Осадков в наступивший понедельник синоптики не обещают, зато из-за облаков будет проглядывать солнце, что тоже неплохо.

- 16 ноября ожидается без существенных осадков. Ветер юго-восточный и южный, умеренный. Температура воздуха составит утром 0...+2, а днем +1...+3 градуса. Утром на дорогах возможна гололедица. Атмосферное давление будет меняться мало, - сообщает городской гидрометцентр.

На 7:45 утра в Петербурге +1,2 градуса. Дует слабый юго-восточный ветер. Давление составляет 768,7 мм ртутного столба, а влажность достигает 80%.

Примерно такая же погода будет и во вторник, а вот со среды в Северной столице начнет резко теплеть. Если ночью 18 ноября возможен гололед и заморозки до -1 градуса, то днем воздух прогреется до +6...+8 и пойдут дожди.