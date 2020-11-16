Молодая женщина погибла под колесами электрички на станции «Кушелевка»

Женщина погибла под колесами поезда на станции "Кушелевка".
Фото: Артем КИЛЬКИН
Молодая женщина трагически погибла на глазах десятка пассажиров электрички, приехавших вечером воскресенья на станцию «Кушелевка». Девушка пыталась перебежать пути перед поездом но не успела и лишь взмахнула руками в отчаянной попытке остановить состав.
- Трагедия произошла поздно вечером 15 ноября. По словам очевидцев, женщина стояла на путях и махала поезду, - пишут «Невские новости», корреспондент которых оказался на месте происшествия в момент инцидента.
Машинист электрички применил экстренное торможение, но многотонный состав не успел остановиться и сбил человека. Пострадавшую быстро извлекли из-под вагона, на место примчалась машина скоро помощи, но, к сожалению, помочь женщине уже ничем было нельзя.
Также из-за ЧП произошла задержка в движении пригородных поездов.
Причины произошедшего устанавливают следственные органы на транспорте.