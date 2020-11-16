Очевидцы сообщают о задержке электричек из-за смерти пассажира

Электрички задерживаются на Балтийском направлении из-за смерти пассажира. Фото: Олег ЗОЛОТО

Сбой движения пригородных электричек произошел утром 16 ноября на Балтийском направлении Санкт-Петербурга. По словам пассажиров одного из поездов, утром в поездке человеку стало плохо и машинист остановил состав в Петергофе, где долго пришлось ждать скорую помощь.

- В пригородной электричке Калище-Балтийский вокзал (5:24), на станции Старый Петергоф человеку стало плохо, электричка остановилась на станции Новый Петергоф и 40 минут ждала скорую помощь... Человека спасти не удалось, - пишет петербурженка Евгения Репина в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

По словам женщины, после констатации смерти пассажира, состав стоял на остановке еще 20 минут, пока на место прибыли сотрудники полиции. После того, как тело умершего мужчины забрали, поезд, с опозданием в графике больше часа, наконец поехал.

Однако за ним собрались еще четыре электрички, нагнавшие его по пути.

Официальной информации от представителей Октябрьской железной дороги на данный момент получить не удалось.