Четыре иномарки горели ночью на Шлиссельбургском проспекте в Санкт-Петербурге

Две машины полностью сгорели и две - частично в пожаре не Шлиссельбургском проспекте. Фото: vk.com/spb_today

Сразу четыре иномарки пострадали в пожаре, который вспыхнул в ночь на понедельник в Невском районе Санкт-Петербурга. Огонь вспыхнул около 02:20 во дворе дома 20, корпус 1 по Шлиссельбургскому проспекту.

- На поле перед домом 20 произошло возгорание автомобиля «БМВ». До прибытия пожарных огонь, к сожалению, успел перекинуться на соседнюю машину, - сообщают очевидцы происшествия в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

К моменту приезда спасателей, полыхали уже четыре иномарки. Две из них - старый «БМВ» пятой серии, с которого все началось и «Пежо» сгорели полностью, а еще две - «Рено» и Хендэ» - обгорели частично.

В 02:52 пожар был ликвидирован, к тушению привлекались две единицы техники и девять человек личного состава петербургского управления МЧС.

По предварительным данным, никто из людей в инциденте физически не пострадал.