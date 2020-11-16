Скелет с шоколадкой нашли на берегу Невы под Петербургом

В Ленобласти в лесу нашли скелет с рюкзаком и шоколадкой. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

На страшную находку наткнулся житель деревни Новая Пустошь Всеволожского района Ленобласти. Гуляя по берегу Невы он набрел на человеческие останки. Тело давно лежало в лесу и практически превратилось в скелет.

- 14 ноября в 12:45 в полицию обратился мужчина с сообщением о том, что накануне днем в лесном массиве, приблизительно в трех километрах от поселка Дубровка в 50 метрах от воды им обнаружены скелетированные останки человека, - сообщает источник «КП-Петербург» в правоохранительных органах.

На место происшествия выехали оперативники, который обнаружили сильно истлевшие останки. Пол и возраст погибшего установить не представлялось возможным. Тело отправили в морг, а рядом со скелетом полицейские нашли черный рюкзак, синие джинсы, две проездные карты, но без указания имени владельца и шоколадный батончик «Несквик».

На то, что погибшей может быть женщина, намекали маникюрные щипцы, также найденные оперативниками.