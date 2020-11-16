Каршеринг протаранил маршрутку на углу Большого Сампсониевского и 1-го Муринского проспектов

Каршеринг и маршрутка столкнулись в Выборгском районе Петербурга. Фото: vk.com/spb_today

Серьезное ДТП произошло вечером воскресенья в Выборгском районе Санкт-Петербурга. Около 22:00 прокатный «Фольксваген» на полной скорости скорости протаранил маршрутку. От удара автобус вылетел на тротуар и снес два светофорных столба, а номер иномарки впечатался ему в колесо.

- На пересечении Большого Сампсониевского и 1-го Муринского каршеринг столкнулся с маршруткой, - сообщали в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» очевидцы происшествия.

Известно, что ПАЗик в этот момент был уже пустой, без пассажиров и ехал после смены в парк на Земледельческой улице. До места назначения ему не хватило буквально пары минут пути.

Шофер маршрутки травм не получил, а вот водителя каршеринга увезли на скорой в состоянии средней степени тяжести.

Отметим, что в момент аварии на перекрестке работали светофоры. Кто из водителей нарушал правила, установят дознаватели Госавтоинспекции.