Более 24 тысяч человек обследованы в Санкт-Петербурге за сутки

Еще 24 тысячи петербуржцев обследованы на коронавирус Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Северная столица продолжает бороться с распространением коронавируса. Жители города массово отправляются на обследование, чтобы проверить наличие у себя инфекции. Так, по данным Смольного на 16 ноября 2020 года за последние сутки более 24 тысяч человек сдали анализы.

- За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 24 718 человек. Под медицинским наблюдением находится 2615 человек. Из них 70 - в обсерваторе, 1557 - контактные, 988 - на самоизоляции, - сообщили в администрации Северной столицы.

Напомним, что в городе продолжается рост числа заболеваемости. Каждый день новое число заболевших растет и уже приблизилось к 2 тысячам за сутки. Всего с начала пандемии уже заболели более 81 тысячи человек.

Впереди новогодние праздники, которые горожанам придется провести дома. Правительство города запретило работать барам и ресторанам в новогоднюю ночь.

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