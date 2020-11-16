24 718 человек обследовали на коронавирус за последние сутки в Санкт-Петербурге

Больше 24 тысяч человек обследовали на коронавирус в Петербурге за сутки. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Почти 25 тысяч человек прошли обследование на коронавирус в Санкт-Петербурге. Последние данные на утро понедельника, 16 ноября, приводит Оперативный штаб по мониторингу ситуации с распространением «ковид-19» в городе.

- За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 24 718 человек. Под медицинским наблюдением находится 2615 человек. Из них 70- в обсерваторе, 1557 - контактные, 988 - на самоизоляции, - сообщает пресс-служба Смольного.

Отметим, что суточная заболеваемость в городе перешла очередной психологический рубеж и превысила две тысячи человек.

Одновременно растет и число звонков от петербуржцев на единую горячую линию «122». За сутки на нее поступило 458 вызовов.

Намного больше работы стало и у волонотеров. Им поступило 1453 заявки, из которых выполнены 1362, а остальные перенесены на сегодня.

Власти Петербурга отмечают, с начала октября гуманитарная помощь в виде продуктовых наборов была оказана 15 770 нуждающимся петербуржцам - пожилым, одиноким людям, а также малообеспеченным многодетным семьям.

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