Труп с обглоданным лицом нашли у жилого дома в Киришском районе Ленинградской области

Труп мужчины с обглоданным лицом нашли у дома в Ленобласти Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полиция выясняет причины смерти мужчины, найденного у жилого дома в Киришском районе Ленинградской области. В воскресенье, 15 ноября 2020 года, в отдел МВД района позвонил житель деревни Кусино, который рассказал, что нашел труп человека, хозяина дома, который находится с ним по соседству.

- Прибывшие на место полицейские установили личность трупа. Им оказался 55-летний мужчина, житель Красносельского района Санкт-Петербурга. Известно, что ранее он был судим, - рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Осмотрев тело, правоохранители заметили ссадины на коленях. Лицо у мужчины было обглодано животными. Предположительно, труп лежал на крыльце дома в течение пяти суток.

Тело мужчины было направлено в местный морг для установления причин смерти. Уголовное дело не возбуждалось.