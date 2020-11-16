Духовные школы Санкт-Петербурга перешли на дистанционное обучение

Духовные школы Петербурга должны перейти на дистанционное обучение. Фото: Артем КИЛЬКИН

Учебные заведения Русской православной церкви в Петербурге должны перейти на дистанционное обучение с понедельника, 16 ноября. Такое решение принято по благословению патриарха Кирилла, передает Рабочая группа по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции. Отмечается, что «удаленка» для духовных школ вводится до начала второго семестра, то есть перейти на дистанционное обучение придется, судя по всему, до Нового года.

– Как показал опыт предыдущего учебного года, перевод образовательной деятельности в дистанционный формат позволяет существенно сократить риск здоровью учащих и учащихся в период пандемии, – отмечается на официальном сайте Московского патриархата.

Такие же меры, как и в Петербурге, вводятся для учебных заведений РПЦ в Москве и Московской области. Другие региональные семинарии рекомендуют переводить на «удаленку» в зависимости от эпидситуации. Напомним, что среди духовных школ в городе на Неве – Санкт-Петербургская Православная духовная академия и семинария.