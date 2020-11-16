После находки закопанной в лесу женщины СК завел дело об убийстве

Следком завел дело об убийстве после нахождения тела женщины в Юнтолово. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Главное следственное управление СК России по Санкт-Петербургу завело уголовное дело об убийстве после того, как житель Юнтолово, гулявший по лесу, наткнулся на голову, торчавшую из-под земли. Приехавшие на вызов полицейские откопали тело женщины.

- Из материалов уголовного дела следует, что 15 ноября 2020 года в лесном массиве, расположенном в Курортном районе было обнаружено тело неизвестной женщины с признаками насильственной смерти, - сообщает пресс-служба Следкома.

Напомним, что по данным источника «КП-Петербург», тело черноволосой женщины возрастом 40-45 лет было закопано в землю по шею. По некоторым данным, в сидячем положении.

Погибшая была одета в спортивный костюм, однако обуви на ногах не нашлось. Внешних признаков насилия на трупе не имелось, видимо их выявили судмедэксперты, после того, как тело отвезли в морг.