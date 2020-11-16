Режим самоизоляции для людей старше 65 лет вступил в силу в Санкт-Петербурге с 16 ноября

Режим самоизоляции введен в Петербурге для пенсионеров с 16 ноября. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Новые карантинные ограничения вступили в силу в Санкт-Петербурге с 16 ноября. С понедельника власти города ввели режим самоизоляции для людей старше 65 лет а также тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Одновременно на удаленный режим перейти те же категории работающих горожан.

- Исключение составляют педагогические работники, работники здравоохранения, транспорта, торговли, а также сотрудники, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения функционирования организации, - сообщает пресс-служба Смольного.

При этом работодатель обязан доказать необходимость очного нахождения сотрудника.

Находиться в самоизоляции можно в квартире или дачном доме. При этом покидать их можно для обращения за медицинской помощью и в случаях прямой угрозы жизни и здоровью.

Разрешается ходить в ближайшие магазины, выгуливать домашних животных, выносить мусор на соседнюю помойку, гулять и заниматься на улице физической культурой и спортом. Но неподалеку.