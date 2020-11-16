Полицейские со стрельбой остановили «Ладу» двух уроженцев Дагестана, уехавших с заправки без оплаты за бензин

Двух уроженцев Дагестана задержали со стрельбой. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Петербургские полицейские со стрельбой поймали двух уроженцев Дагестана, который решили заправиться «на халяву» и уехали с заправки, не заплатив за бензин. Когда их «ладу» попытался остановить патрульный наряд, водитель лишь увеличил скорость.

- 15 ноября около 23:15 у дома 81 на улице Руставели была предпринята попытка остановить ВАЗ-21099.Требования водитель игнорировал и пытался скрыться, грубо нарушая правила движения. Уже на Парашютной улице инспектор ДПС произвел несколько выстрелов из табельного оружия — в воздух и по колесам, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Только после этого «Лада» остановилась. В ней ехали 24 и 28-летний уроженцы Дагестана. На водителя составили шесть протоколов за нарушение правил и мелкое хулиганство. И за хулиганство - на пассажира.

Разбирательство по делу продолжается.