Запрет на ночную работу нарушили 20 ресторанов и баров Санкт-Петербурга

Сотрудники Смольного прошли с рейдами по центру города Фото: Артем КИЛЬКИН

Им закон не писан. Сразу два десятка баров и ресторанов Санкт-Петербурга в эти выходные нарушили правила работы. Выявили их сотрудники комитета по контролю за имуществом , которые прошлись с рейдом в ночь с 13 на 14 ноября по Центральному, Адмиралтейскому и Московскому районам.

- Проверка показала, что не все собственники заведений добросовестно относятся к соблюдению противоэпидемических мер, установленных в городе. По результатам мероприятия выявлено 21 заведение, продолжившее принимать посетителей после 23 часов вечера, - заявили в комитете.

Мало того, что работали после 23.00, так еще и не соблюдали другие меры безопасности: нет ни масок, ни антисептиков, ни необходимых QR-кодов. Теперь им за это грозит наказание - штраф от двухсот до трехсот тысяч рублей.

В числе нарушителей : бар «Лаунж» на Садовой улице, «Бистро» на набережной канала Грибоедова, кафе «Кебаб» на Коломенской , кафе «Афросиаб» на улице Ефимова, бары «812» и «Аль Капоне» на Жуковского, кальян-бар «Сенная 4» на Сенной площади, ресторан «All Siasons» на Морской улице, бар «Лаборатория 31» на Гороховой улице, кафе «Шаверма Микс» на Думской улице, ресторан «Гастроли» и кальянная «Томми Ган» на улице Пестеля, магазин-бар «Продукты-бар», ресторан «Art-Coviar» и бар Эндорфин» на Большой Конюшенной улице, ресторан «Вахтангули» на Литейном проспекте, ресторан «Mapushe» на улице Некрасова. На Лиговском проспекте работу после 23 часов не прекратили кафе «Райский сад» и «Булочная №89», бары «Вильям-Басс» и «Дымный Джонни».

Стоит сказать, что это не первая проверка. В первые выходные ноября также проходили рейды в Санкт-Петербурге, наш корреспондент стал непосредственным свидетелем того, как посетителей выводят из заведений.