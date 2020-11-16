Смольный утвердил порядок согласования массовых мероприятий в Санкт-Петербурге

Спектакли в театрах теперь можно проводить только с разрешения Смольного. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Власти Санкт-Петербурга утвердили порядок согласования и проведения всех массовых мероприятий в городе. К ним относятся все события на 50 человек и более, как в помещениях, так и на открытом воздухе.

- Для согласования проведения мероприятия заявитель направляет заявку на электронную почту kanc@kkult.gov.spb.ru не позднее пяти рабочих дней до даты начала проведения мероприятия. В случае начала проведения мероприятия до 20.11.2020 включительно заявка должна быть направлена заявителем в Комитет не позднее, чем за один рабочий день до даты проведения мероприятия, - сообщает пресс-служба Комитета по культуре Санкт-Петербурга.

К заявке должна быть приложена копия QR-кода, копия акта безопасности, обоснование необходимости проведения мероприятия в условиях карантина, сценарный план мероприятия или репертуарный план и прочие документы.

Рассмотрение заявки может занять до четырех рабочих дней.

Напомним, что режим на проведение массовых мероприятий введен в Петербурге с 14-15 ноября.