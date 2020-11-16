Менее 10% свободных коек осталось в Петербурге для больных коронавирусом

D ближайшее время к работе с коронавирусными больными будут подключены еще несколько федеральных учреждений Фото: Артем КИЛЬКИН

Ситуация с коронавирусом в Северной столице становится все тревожнее. Как отметил на своей странице «ВКонтакте» председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец, в Петербурге осталось меньше 10% коек для больных ковидом. Иными словами, больницы города сейчас могут принять только 1076 коронавирусных пациентов.

- На минувшей неделе в Петербурге госпитализировано на 14,9 процентов больше пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, чем на предыдущей. За минувшие сутки в коронавирусные стационары доставлено 570 пациентов, - отмечает Дмитрий Лисовец.

По его словам, в ближайшее время к работе с коронавирусными больными будут подключены еще несколько федеральных учреждений. Кроме того, больницам, которые уже давно работают с ковидными пациентами, приходится увеличивать количество коек для них. Так, в университете им. И.П.Павлова добавилось 50 мест. Теперь в общей сложности в медучреждении имеется 250 «коронавирусных» коек.