Больше 500 школьников Ленобласти добровольно ушли на «удаленку»

517 школьников из Ленобласти ушли на "удаленку". Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Больше 500 школьников из Ленинградской области добровольно ушли на удаленный режим учебы. Об этом по состоянию на утро 16 ноября сообщает пресс-служба регионального правительства. С этой же даты в области вводятся более строгие карантинные меры.

- Всего 517 школьников области, что составляет 0,3% от всего количества учеников, выбрали временный переход на дистанционное обучение. Напомним, с 16 ноября ученики могут оставаться дома и продолжать посещать уроки, подключаясь к ним онлайн, - информирует пресс-служба администрации Ленобласти.

В первую очередь на «удаленку» отправляют тех детей, которые контактировали с заболевшими коронавирусом, болеют сами, либо живут вместе с пожилыми или хронически больными родственниками.

Отметим, что с 16 ноября ученики 1-11 классов из числа льготников, не посещающих школу из-за перехода на дистанционное образование, будут получать сухие пайки с набором продуктов.

В детские сады ребенка также можно водить или не водить по желанию.