Новые жесткие карантинные ограничения вступили в силу с 16 ноября в Ленинградской области

Все кафе и рестораны теперь работают до 23:00, а оказание плановой медпомощи в красной зоне почти приостановлено. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Новые, более жесткие карантинные ограничения вступили в силу с 16 ноября в Ленинградской области. Соответствующий документ был подписан перед выходными. Теперь местным жителям нельзя посидеть в ресторане после одиннадцати вечера и массово отметить свадьбу.

- В «красной» зоне теперь плюс два новых района, список выглядит так: Всеволожский, Выборгский, Гатчинский, Приозерский, Тосненский и Тихвинский, - сообщает пресс-служба правительства Ленобласти, - сообщает пресс-служба правительства Ленобласти.

Это важно для понимания степени ограничений. Так, и в «желтой» и в «красной» зонах ограничивается плановая медпомощь. Нов первом случае только в стационарах, а во втором - и в поликлиниках. Работать будут только стоматологи и гинекологи.

Везде по области, включая «зеленую» зону, кафе и рестораны будут закрываться в 23:00, а до 06:00 смогут работать только на доставку еды или навынос.

Все массовые события, включая регистрацию в ЗАГСАх и банкеты не должны превышать 18 человек.