Водитель "БМВ" насмерть задавил человека в арке дома на улице Куйбышева.

Мужчину, лежавшего в арке дома на улице Куйбышева, насмерть переехала иномарка Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Полицейские Петроградского района Санкт-Петербурга установили причины гибели мужчины, которого нашли без сознания во дворе дома 10 по улице Куйбышева. У пострадавшего был разбил нос и сломана рука. А вскоре мужчина умер. Приехавшие на вызов полицейские нашли его тело.

- 14 ноября в 3:00 по прибытии на место нарядом обнаружен труп мужчины 1963 года рождения, - сообщает источник «КП-Петербург» в правоохранительных органах.

Чтобы понять всю картину происшествия, пришлось бы долго гадать, но на счастье оперативников, место происшествия проглядывалось с камер наблюдения. По ним и стало ясно, что погибшего насмерть сбила машина.

При этом мужчина в момент наезда уже лежал в арке дома, а водитель премиального «БМВ Х-5» - мужчина 1965 года рождения - даже не остановился, чтобы посмотреть как чувствует себя человек.

Теперь делом занимается Следственный комитет.