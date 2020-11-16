Горожане назвали три самых чистых района Санкт-Петербурга

Лидерами по качеству уборки стали Невский, Фрунзенский и Кронштадтский районы. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Петербурге подвели итоги электронного опроса, в котором горожане оценивали качество осенней генеральной уборки. Голосование за чистоту в районах проходило с 26 октября по 13 ноября на сайте Комитета по благоустройству. В нем приняли участие больше 30 тысяч петербуржцев, сообщают в пресс-службе Смольного.

– По мнению горожан, лучше всего справились с уборкой Невский, Фрунзенский, Кронштадтский, Курортный и Петродворцовый районы, а самую низкую оценку от жителей получил Калининский район, – отметили в Смольном.

Оценивали уборку петербуржцы по пятибалльной шкале. Отмечается, что активнее всего голосовали жители Красного села, но район занял только 13-е место в рейтинге.

Напомним, что традиционный осенний месячник по благоустройству проводился в Петербурге с 1 по 31 октября. За это время специалисты готовили город к зиме, убирали территории парков, садов, скверов, бульваров, ремонтировали дорожки, высаживали деревья и кустарники, вычищали улично-дорожную сеть, вывозили мусор и листву.