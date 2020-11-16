Охранника, который резиновой палкой забил до смерти посетителя хостела, осудили в Санкт-Петербурге

Суд приговорил мужчину к 5 годам колонии Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге поставили точку в уголовном деле 50-летнего охранника ЧОПа, от ударов которого умер постоялец хостела в 2019 году. ЧП произошло в октябре. Мужчина был пьян, поэтому сотрудники хостела нажали тревожную кнопку. Приехавший охранник повздорил с хулиганом и несколько раз ударил его резиновой дубинкой. Через два дня от этих трав мужчина скончался, когда был на вокзале.

-Тело мужчины было обнаружено в общественном туалете на Ладожском вокзале, - сообщают в Северо-Западном следственном управлении на транспорте СКР. - Следствием было установлено, что он скончался от травм, полученных несколько дней назад.

Во время допроса охранник поначалу признал свою вину, но позже отказался от своих слов. Тем не менее, конфликт попал на камеры наблюдения, также это подтвердили очевидцы - другие постояльцы хостела.

Сейчас суд, изучив дело, приговорил охранника к 5 годам колонии строгого режима.