Книга "Давайте говорить правильно!" Людмилы Вербицкой появилась в открытом доступе

Людмила Вербицкая скончалась на 84-м году жизни от онкологии. Фото: Илья СМИРНОВ

Санкт-Петербургский государственный университет выложил в открытый доступ книгу "Давайте говорить правильно! Трудности современного русского произношения и ударения" авторства знаменитого лингвиста, доктора филологических наук Людмилы Вербицкой.

- Словарь-справочник «Давайте говорить правильно!» предназначен для широкого круга читателей — всех, кто хочет избежать распространенных ошибок в речи. Качество и востребованность книги подтверждаются многочисленными переизданиями, - отмечает пресс-служба СПбГУ. - Публикация словаря приурочена к Международной научной филологической конференции, посвященной памяти Людмилы Алексеевны Вербицкой, которая проходит с 16 по 24 ноября в дистанционном режиме.

Напомним: Людмила Алексеевна Вербицкая скончалась на 84-м году жизни от онкологического заболевания. Соболезнования в связи с ее смертью выразил в том числе президент России Владимир Путин.