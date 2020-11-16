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Смольный озвучил размер премии за охрану правопорядка в 2020 году

Ее получат более 200 сотрудников силовых структур
Анна СТЕПАНОВААнна СТЕПАНОВА
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Более 200 силовиков Петербурга получат премии за охрану правопорядка.

Более 200 силовиков Петербурга получат премии за охрану правопорядка.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление о присуждении и размере премии правительства города «За отличное исполнение обязанностей по охране правопорядка на территории Санкт-Петербурга». Ее в этом году, согласно документу, получат больше 200 человек. Это сотрудники и работники Главного управления МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, Управления на транспорте МВД РФ по Северо-Западному федеральному округу, Управления Северо-Западного ордена Красной Звезды округа войск национальной гвардии РФ и Службы охраны по Северо-Западному федеральному округу ФСО РФ. Размер премии за охрану правопорядка в 2020 году составляет 25000 рублей - каждая.

- Премия Правительства Санкт-Петербурга присуждается за выдающиеся заслуги, отвагу, самоотверженность, проявленные при выполнении служебных обязанностей по обеспечению правопорядка и общественной безопасности, пресечению и предотвращению преступлений, административных правонарушений и террористических актов, а также за действия в рамках выполнения служебных обязанностей в условиях, сопряженных с риском для жизни, - пояснили в Смольном.