Заброшенную усадьбу отреставрировали за 285 миллионов рублей в Санкт-Петербурге

Дача Громова стояла заброшенной с 2009 года. Фото: Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры

В Санкт-Петербурге завершилась реставрация одного из самых трудных объектов последних лет - дачи лесопромышленника Василия Громова в Лопухинском саду. На то, чтобы выполнить все надлежащие работы, у подрядчика ушло четыре года. Об этом сегодня, 16 ноября, сообщила пресс-служба городской администрации.

- В здании проведён большой объем работ. В частности, был укреплён фундамент, очищены подвалы, отреставрированы крыша, стены, перекрытия. восстановлена кирпичная кладка дымовых труб, - уточняют в ведомстве. -

В процессе расчистки в интерьерах обнаружена уникальная живопись. В подвале под залежами мусора найдены мраморные скульптуры и гипсовый бюст, предположительно, купца Федула Громова, отца бывшего владельца дачи.

Работы обошлись городскому бюджету в 285 миллионов рублей. Со здания уже убрали леса, а также разобрали забор, ограждавший территорию. В скором времени в старинной усадьбе разместится Центр искусств молодежного центра "Петроградский".