Суд наказал фирму на 100 тысяч рублей из-за больных коронавирусом работников, сбежавших из обсерватора

Трое человек сбежали из обсерватора Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге суд оштрафовал компанию ООО «Каскад-Энерго», которая не проконтролировала своих сотрудников, заразившихся коронавирусом. История произошла еще в мае 2020 года. В тот момент трое зараженных сотрудников фирмы сбежали из обсерватора.

- В период с 21 по 25 мая из обсерватора, организованного компанией, в Металлострое самовольно убыли сотрудники ООО «Каскад-Энерго», имеющие положительные результаты лабораторного тестирования на COVID-19, - сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга. - Тем самым, ООО «Каскад-Энерго» не обеспечило должный контроль за выполнением ограничительных мероприятий.

Представитель компании свою вину в суде не признал.

Суд, изучив материалы, назначил фирме штраф в 100 тысяч рублей.

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