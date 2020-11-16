73 килограмма контрабандного сыра и колбасы нашли на центральном рынке в Выборге

Весь изъятый товар ждет уничтожение. Фото: пресс-служба Выборгский таможни

Сыр, масло, колбаса, сосиски, кофе, чай - таким богатым уловом "порадовал" сотрудников правоохранительных органов Центральный рынок города Выборг в Ленинградской области. Вся продукция оказалась санкционной и запрещенной к ввозу в Россию - а ее общий вес, уточняет пресс-служба Выборгской таможни, составил 73 килограмма.

- При проверке Центрального рынка города Выборга выявлена продукция, произведенная в странах Европейского союза (Финляндия, Эстония, Латвия, Дания, Германия), запрещенная к ввозу на территории Российской Федерации, - уточняют в ведомстве. - Также в торговой точке выявлены факты реализации товаров иностранного происхождения без разрешительных документов.

К настоящему моменту вся "санкционка" уже изъята из оборота. Теперь ее, согласно установленному регламенту, ждет уничтожение в печи.