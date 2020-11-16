Больше 20 баров попались на работе ночью вопреки запрету властей Санкт-Петербурга

21 заведение общепита работали ночью вопреки коронавирусному запрету Смольного. Фото: пресс-служба ККИ Санкт-Петербурга

21 увеселительное заведение попалось на работе после 23:00 вопреки запрету властей Санкт-Петербурга. В ночь с 13 на 14 ноября к ним заглянули сотрудники комитета по контролю за имуществом (ККИ). Среди нарушителей – популярные ночные клубы, бары и общепиты, расположенный на Думской, Садовой, Большой Конюшенной улицах, а также на Лиговском проспекте и других адресах в центре города.

Некоторые организации работали даже без обязательных QR-кодов. Фото: пресс-служба ККИ Санкт-Петербурга

- Кроме нарушений запрета на работу в ночное время, в большинстве заведений персонал не носил или частично носил маски и перчатки. В ряде объектов отсутствовали QR-коды, наличие которых обязательно для работы организаций в период пандемии, - отметили в пресс-службе ККИ.

Всем «ковид-диссидентам» грозят крупные штрафы – от 200 до 300 тысяч рублей. Напомним, запрет на работу заведений общепита с 23:00 до 06:00 действует в Санкт-Петербурге уже не первую неделю, чтобы снизить рост заболеваемости коронавирусом.