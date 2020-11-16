Плата за капремонт может увеличиться на три рубля в 2021 году в Санкт-Петербурге

Жилком предложил повысить плату за капремонт в 2021 году в Санкт-Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Жилищный комитет предложил увеличить взносы на капитальный ремонт на 3 рубля с 1 января 2021 года в Санкт-Петербурге. Проект постановления данной инициативы уже опубликован на сайте Смольного, но пока лишь в разделе антикоррупционной экспертизы. В Жилкоме ранее рассказали «Комсомолке», что подорожание платы за один квадратный метр не исключается, но при этом горожанам стоит знать, что в Северной столице одни из самых низких тарифов за капремонт в России.

- Минимальный размер взноса за 1 «квадрат» в рублях в сталинских постройках 1931-1956 годов составит 11,34; в кирпичных «хрущевках» - 11,12; в панельных «хрущевках» - 11,30; в кирпичных домах 1970-1980 годов – 11; в панельных домах – 11,06, - гласит выдержка из документа.

Полный перечень тарифов за капитальный ремонт на 2021 год смотрите в следующем материале «Комсомолки» по ссылке.