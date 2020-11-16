Никакого праздника: Россельхознадзор запретил ввоз 745 елей из Эстонии в Санкт-Петербург

Россельхознадзор запретил ввоз 745 елей в Санкт-Петербург. Фото: Артем КИЛЬКИН

Россельхознадзор запретил ввоз 745 елей из Эстонии в Санкт-Петербург. Хвойные деревья следовали из-за границы в одну из торговых компаний Северной столицы. Однако при фитосанитарном контроле специалисты нашли несоблюдение некоторых обязательных требований.

- Должностное лицо Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям запретило выпуск 745 рождественских деревьев при проведении фитосанитарного контроля. Оказалось, что сертификат не полностью оформили, из-за чего он признается недействительным, - пояснили в пресс-службе надзорного ведомства.

Добавим, что Санкт-Петербург потихоньку украшают к Новому году. К примеру, ель-красавица уже зажглась у Гостиного двора. К слову, она – искусственная. А на Дворцовой площади впервые за семь лет установят живое хвойное дерево.