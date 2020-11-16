10 600 школьников обучаются в смешанном формате в Санкт-Петербурге. Фото: Александра СУРИС

Уже больше 10 тысяч школьников перешли на смешанный формат обучения в Санкт-Петербурге из-за роста заболеваемости коронавирусом. Напомним, Смольный выдал «карты в руки» родителям детей, чтобы именно они решили, как ребенок будет получать образование во время ухудшения эпидситуации.

- Число обучающихся находящихся дома по заявлению родителей (так называемый смешанный формат обучения), на 16 ноября 2020 года составляет 10 600 человек, - сообщили «КП-Петербург» в пресс-службе комитета по образованию Санкт-Петербурга.

Добавим, что «Комсомолка» подробно ответила на главные вопросы касаемо ноу-хау в обучении школьников. Учителя, работающие очно, не смогут одновременно вести онлайн-уроки, поэтому на помощь детям пришел портал дистанционного образования, где предметы ведут больше 200 педагогов, а за ребятами приглядывают около 700 кураторов.