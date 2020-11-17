Смольный хочет штрафовать водителей в Санкт-Петербурге вместо ГИБДД

Петербургские чиновники хотят штрафовать водителей за неправильную парковку вместо ГИБДД. Фото: Артем КИЛЬКИН

Водителей, нарушивших тот или иной пункт ПДД, могут в 2021 году начать штрафовать сотрудники Смольного, а не ГИБДД. Соответствующий проект постановления сейчас находится на рассмотрении на антикоррупционной экспертизе. При этом речь в документе идет о передачи лишь малой части полномочий.

- Рассматривать дела об административных правонарушениях, предусмотренных в части 5 статьи 12.16 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, совершенных на территории Санкт-Петербурга, - говорится в проекте постановления касаемо сути передаваемых полномочий.

Переводя на русский язык, Смольный сможет отслеживать и наказывать нарушителей, которые бросают машину под знаками, запрещающие остановку и стоянку машин. Размер штрафа за такую парковку, напомним, составляет 3 тысячи рублей. Судя по документу, контроль за выполнением постановления будет вести вице-губернатор Максим Соколов.