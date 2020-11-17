Судебные приставы вновь ищут Елизавету Боярскую из-за крупного долга

Елизавета Боярская вновь должна судебным приставам. Фото: Евгения ГУСЕВА

Елизавета Боярская вновь оказалась под «прицелом» судебных приставов из-за крупного долга. Только в этот раз от дочери Д’Артаньяна требуют не 449 тысяч рублей, а всего лишь 34 тысячи. В отношении нее уже запустили исполнительное производство, судя по сайту УФССП по Санкт-Петербургу.

- Это, похоже, лишь остаток куда более крупного долга. Еще в 2016 году люди, снимавшие принадлежащую звезде квартиру, залили, по утверждению самой Боярской, соседей снизу. Те решили добиться справедливости через суд и потребовали возместить материальный вред в размере 1,8 млн рублей. В результате Елизавета заплатила одному хозяину 540 тысяч рублей, второму 271 тысячу, как и подорвавшей здоровье третьей истице, - пишет «Мойка78».

Напомним, ранее судебные приставы стали искать и самого Михаила Боярского из-за долга по коммунальным платежам. Правда, цена претензий была смехотворной – всего 200 рублей.