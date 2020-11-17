Мокрый снег и дождь обещают 17 ноября в Санкт-Петербурге

Мокрый снег с дождем обещают в Петербурге 17 ноября. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Прохладно и пасмурно будет в Санкт-Петербурге в наступивший вторник, 17 ноября. Сильной непогоды синоптики пока не обещают, но дождь с мокрым снегом днем пойти может. Впрочем, уже в среду все резко поменяется.

- 17 ноября в Петербурге ожидается небольшие осадки, ветер южный направлений, умеренный. Температура воздуха в течение суток 0...+2 градуса, атмосферное давление изменится мало, - сообщает городской гидрометцентр.

А вот с 18 ноября в Северную столицу придет чувствительное потепление. Из-за атмосферного фронта температура поднимется днем до +8, подует сильный ветер и начнутся дожди. Еще теплее будет в четверг, 19 ноября. Воздух прогреется до +10 градусов. И также с дождями и ветрами.

Но потом все вернется на круги своя и в выходные термометры покажут свои привычные «около ноля».

- Резких похолоданий и большого снега пока не будет. Днем у нас небольшой плюс, ночью - небольшой минус. Подмораживает - оттаивает. И так до конца ноября, - рассказал «КП-Петербург» главный городской синоптик Александр Колесов.