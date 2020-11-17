Единый тариф на электричество введут в Санкт-Петербурге и Ленинградской области

В Петербурге и Ленобласти введут единый тариф на свет. Фото: Артем КИЛЬКИН

Бизнесмены Санкт-Петербурга и Ленинградской области будут платить за электричество по единому тарифу. Сейчас электроэнергия для коммерческого использования в городе стоит чуть дешевле, а в области - дороже. Учитывая, что регионы тесно связаны экономически, такой разнобой посчитали несправедливостью.

- Соответствующий документ о едином тарифе на электроэнергию в смежных субъектах завизирован президентом России Владимиром Путиным. В тексте отмечается, что после принятия решения в Ленобласти цена на электроэнергию снизится на 6%, а в Петербурге повысится на 2%, - пишет «Мойка 78».

При этом снижение тарифа (в ценах 2020 года) на высокое напряжение, которым пользуются крупные областные предприятия, может достичь 20 процентов. Это поможет бизнесу экономически.

Отметим, что подобный эксперимент уже проводится в соседних регионах России, исторически живущих единой агломерацией, как Краснодарский край и Адыгея, например.

Дата, с которой будет действовать единый тариф для Петербурга и Ленобласти пока не указана.