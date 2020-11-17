Ладожский мост на трассе «Кола» будут разводить четыре ночи, почти подряд

Ладожский мост будут разводить четыре ночи с 17 по 23 ноября. Фото: Олег ЗОЛОТО

Четыре ночи, почти подряд, будут перекрывать движение по Мурманскому шоссе в районе города Кировска Ленинградской области . Причиной станут технические разводки Ладожского моста, из-за чего проехать по переправе через Неву окажется невозможно.

- Движение на федеральной автомобильной дороге Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия в Кировском районе Ленинградской области будет полностью перекрываться четыре ночи подряд в период разводки Ладожского моста, - сообщает Управление федеральный автодорог «Северо-Запад».

Технологические разводки, необходимые для проведения регламентных работ по обслуживанию механизмов моста, проведут в ночи с 17 на 18, 18 на 19, 20 на 21 и 23 на 24 ноября в период с 00:00 до 02:00 часов.

Водителей просят быть внимательными и следить за изменениями.

Объехать Ладожский мост можно через Кировск, Отрадное и Металлострой или трассу А-120. Как в Петербург, так и в обратном направлении.