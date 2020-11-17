Массовая авария на КАД попала на видео

Массовое ДТП произошло на КАД вечером 16 ноября. Фото: vk.com/spb_today

Массовая авария произошла на внешнем кольце КАД поздним вечером понедельника. Ехавшие по домам автомобилисты насчитали около десяти разбитых автомобилей. Причем было непонятно, это все одно ДТП или сразу несколько соседних. А начали всю заварушку, по словам очевидцев, два таксиста.

- Авария на 100 км внешней стороны КАД между Косыгина и Шафировским. Проезжал там недавно, насчитал четыре аварии суммарно, - пишут очевидцы в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Часть разбитых машин проезжавшие мимо водители засняли, но что-то не попало в объектив камеры: «Ехал там, этот товарищ на внедорожнике стоял на аварийке в левом ряду. Вот итог» ; «Там еще в правом ряду стояли».

Одной из причин массового ДТП водители назвали скорость, а другие обратили внимание на гололед. Из-за близких к минусовым температур асфальт мог стать скользким. Особенно для тех автомобилистов, которые еще не поменяли резину на зимнюю.

Официальных сведений от ГИБДД по произошедшему не поступало.