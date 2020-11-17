Судимый восемь раз петербуржец угнал такси у друга-собутыльника

Петербуржец-рецидивист взял покататься машину у собутыльника-таксиста. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Петербургские полицейские оперативно раскрыли угон машины у таксиста, который в минувшие выходные выпивал с приятелем. Тот оказался неоднократно судимым и когда собутыльник отвлекся, прихватил ключи от авто, после чего поехал кататься.

- 16 ноября 2020 в 00:10 сотрудниками ДПС у дома 23 по улице Авангардной для проверки документов был остановлен «Фольксваген Поло» белого цвета. За рулем находился 35-летний неработающий житель Кировского района Петербурга. При этом иномарка имела явные признаки ДТП, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Мужчину отвезли в отделение, где выяснилось, что он уже восемь раз судим за кражи. А пока на задержанного оформляли административные протоколы, в полицию пришел и проспавшийся таксист.

Побитый авто ему передали под сохранную расписку, а в отношении горе-угонщика завели дело по статье «Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения». Теперь петербуржцу грозит девятый срок - до пяти лет лишения свободы.