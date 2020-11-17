Два трупа нашли на чердаке жилого дома во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга

Два трупа нашли на чердаке в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге полиция выясняет причины смерти двух молодых людей, тела которых нашли на чердаке дома во Фрунзенском районе. В полдень в понедельник, 16 ноября 2020 года, в экстренную службу 112 позвонил мужчина, который рассказал, что перед выходом на чердак в третьей парадной дома 7, корпус 1 по Моравскому переулку лежат трупы.

- Полицейские выехали на место для осмотра тел. Никаких признаков насильственной смерти на них обнаружено не было, - рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Личности умерших тоже были установлены. Одним из них оказался 17-летний первокурсник одной из петербургских академий. Второй - безработный 20-летний парень.

Рядом с телами полицейские нашли прозрачный полиэтиленовый сверток с порошкообразным веществом белого цвета, часть шариковой ручки и обожженную пластиковую бутылку.

Тела были направлены в морг для установления причин смерти.