Еще 36 тысяч человек сдали тест на коронавирус в Санкт-Петербурге за сутки

Более 36 тысяч петербуржцев обследованы на коронавирус за последние сутки Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Санкт-Петербург продолжает активно бороться с распространением коронавируса в городе. Для этого петербуржцы каждый день массово сдают анализы на наличие инфекции. По данным Смольного на 17 ноября 2020 года за минувшие сутки более 36 тысяч горожан прошли обследования на COVID-19.

- За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 36097 человек. Под медицинским наблюдением находится 3222 человека. Из них 70- в обсерваторе, 2042 - контактные, 1110 - на самоизоляции, - рассказали в администрации Северной столицы.

Горожане жалуются, что на фоне пандемии не могут купить антибиотики в аптеках. Губернатор Александр Беглов признал, что в городе создался дефицит. Но добавил, что лекарств на всех хватит, если люди не будут скупать препараты в больших количествах, как гречку.

Напомним, что за время пандемии в Петербурге заболели уже более 83 тысяч человек, из них выздоровели почти 50 тысяч и скончались более 4,5 тысяч пациентов.